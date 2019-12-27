Калининград, , 18:49 — REGNUM В Калининграде сегодня, 27 декабря, в микрорайоне Сельма, был открыт новый корпус детского сада №59, сообщает пресс-служба регионального правительства. Здание построили в рамках нацпроекта «Демография».

В нём дошкольное образование будут получать 185 детей. 60 из них — дети до трёх лет. Таким образом весь детский сад №59 по улице Согласия в Калининграде в день смогут посещать до 500 детей.

Открывая корпус губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал начало торгов для реализации строительства проекта самой большой школы в регионе, которая рассчитана на 1725 мест.