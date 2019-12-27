Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда в Петербурге на 2020 год будет составлять 19 тыс. рублей. Об этом сегодня сообщили в Смольном. Трехстороннее соглашение о региональном МРОТ подписали в пятницу, 27 декабря, в городском правительстве представители Смольного, профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей.

Заметим, эта цифра более чем втрое ниже средней зарплаты в регионе, о которой рапортуют чиновники. По их представлениям, в среднем петербуржец должен получать около 60 тыс. рублей в 2020 году.

«Минимальная заработная плата в Петербурге на 2020 год определена в размере 19 000 рублей. Это обязательно для всех предприятий и организаций города, независимо от форм собственности», — подчеркнул губернатор Александр Беглов, отметив, что при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения в Северной столице сегодня составляет 12 584 рублей. Это примерно на 250 рублей больше, чем средний прожиточный минимум по России на 2020 год.

«Наша минимальная зарплата превысит его более чем на треть — на 36%», — сказал губернатор. Он заметил, что за последние 10 лет минимальная зарплата в Петербурге выросла в три раза.

«Правительство Санкт-Петербурга всегда выполняло свои обязательства по трехсторонним соглашениям. Мы защищаем петербуржцев и разбираемся с каждым конкретным случаем, с каждым предприятием, где есть нарушения. Уверен, что и это соглашение будет выполняться всеми сторонами», — заявил Александр Беглов.

Ранее экономисты и социологи уже отмечали ущербность системы, по которой сегодня в России определяют «среднюю по больнице» зарплату, так как она не отражает реальной экономической картины, где реальные доходы населения ежегодно падают, а также серьезного социального расслоения между бедными и богатыми.

Кроме того, думская фракция «Справедливой России» также предложила пересмотреть схему, по которой рассчитывается прожиточный минимум, так как прожить месяц на 12 тыс. рублей кажется им невыполнимой задачей.

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