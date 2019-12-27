Москва, , 18:30 — REGNUM Букмекерские конторы в России отказались под угрозой закрытия. Об этом сказано в письме, которое национальная Ассоциация букмекеров направила бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Все дело в том, что с 1 января 2020 года в России вводится новый классификатор использования земельных участков, который разработало министерство экономического развития. Согласно этому классификатору, для проведения азартных игр вводится специальный вид использования земли. Но при этом подавляющее большинство букмекерских контор до сих пор не обновили правила землепользования и застройки в соответствии с новым классификатором.

Получается, что 98% всех букмекерских контор в России оказались под угрозой закрытия. Рабочих мест могут лишится 20 тыс. человек, а региональные бюджеты недополучат около 5 млрд рублей.

Кроме того, участники рынка также опасаются резкого роста незаконной игорной деятельности.

Бизнес-омбудсмен Титов поспешил обратиться в министерство экономического развития с просьбой принять меры, которые бы помогли избежать неприятных последствий.