Краснодар, , 18:25 — REGNUM Водоснабжение в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике восстановлено, сообщили 27 декабря в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что все четыре насосные станции запущены в работу. Комментируя происходящее, краевой министр коммунального хозяйства Евгений Зименко заявил:

«В первом квартале 2020 года будет введена новая нитка Троицкого водопровода протяженностью 19 км взамен старого, изношенного участка».

Напомним, в Краснодарском крае на участке Троицкого водопровода произошло две аварии: 22 и 24 декабря 2019 г.

Это привело к полной остановке подачи воды в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике. Выяснилось, что авария произошла из-за износа трубы.

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