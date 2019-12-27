Краснодар, 27 декабря 2019, 18:25 — REGNUM Водоснабжение в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике восстановлено, сообщили 27 декабря в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Уточняется, что все четыре насосные станции запущены в работу. Комментируя происходящее, краевой министр коммунального хозяйства Евгений Зименко заявил:
Напомним, в Краснодарском крае на участке Троицкого водопровода произошло две аварии: 22 и 24 декабря 2019 г.
Это привело к полной остановке подачи воды в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике. Выяснилось, что авария произошла из-за износа трубы.
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