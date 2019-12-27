Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM Более 60 тыс. туристов из зарубежных стран посетили Петербург и Ленобласть по электронным визам с начала октября. Об этом 27 декабря сообщили в Смольном.

Туристический автобус в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

За это время было подано порядка 100 тыс. заявок на получение виз в упрощенном порядке. До Северной столицы России успели добраться граждане 52 стран. Среди лидеров по количеству заявок остаются граждане Эстонии, Латвии, Франции, Германии и Финляндии. Они подали более половины от сотни тысяч заявок.

Кроме того, активно себя проявляют жители Филиппин (более 2 тыс. человек), Мексики, Японии и Индонезии. Чаще всего по электронным визам туристы пересекают границу в аэропорту «Пулково», а также на автомобильном пункте пропуска в Ивангороде на границе с Эстонией.

При этом 1760 иностранцев столкнулись с проблемами при въезде и выезде по электронным визам, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пограничную службу ФСБ России. Причинами были ошибки в заполнении паспортных данных при оформлении визы, а также нарушение сроков пребывания.

Напомним, что с 1 октября граждане 53 государств могут въехать в Северную столицу по упрощенной процедуре. Электронная виза бесплатная и выдается на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение 8 дней. Въезд и выезд по электронной визе возможен через «Пулково», морские пункты пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», а также через автомобильные пункты пропуска «Ивангород», «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и через пешеходный пункт пропуска «Ивангород».

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