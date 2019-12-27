Архангельск, , 18:13 — REGNUM Губернатор Архангельской области наотрез отказался переносить сроки внедрения новой системы обращения с отходами.

Напомним, отложить реформу на полгода главу региона попросили члены Ассоциации операторов ТКО из-за неподготовленности регионального оператора и отсутствие договоров на перевозку ТКО.

«Я уверен, что в июле эти же люди попросят перенести ещё на полгода. Ни при каких обстоятельствах я это не сделаю. Я отвечаю за то, чтобы эта система была запущена. Да, будут определенные сбои и недостатки. Я знаю трудности переговорного процесса. С 1 января оперативный штаб будет мне в ежедневном режиме будет докладывать, как идет процесс», — сказал глава региона в интервью 29.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года Архангельская область переходит на новую систему обращения с отходами. Регулировать «мусорные» вопросы будет региональный оператор — компания «ЭкоИнтегратор».