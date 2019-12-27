Архангельск, 27 декабря 2019, 18:13 — REGNUM Губернатор Архангельской области наотрез отказался переносить сроки внедрения новой системы обращения с отходами.
Напомним, отложить реформу на полгода главу региона попросили члены Ассоциации операторов ТКО из-за неподготовленности регионального оператора и отсутствие договоров на перевозку ТКО.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года Архангельская область переходит на новую систему обращения с отходами. Регулировать «мусорные» вопросы будет региональный оператор — компания «ЭкоИнтегратор».