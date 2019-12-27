Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Открытие первых станций новой Красносельско-Калининской («коричневой) ветки петербургского метрополитена отложили на год. Об этом журналистам сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Речь идет о станциях «Юго-Западная» и «Путиловская», которых местным жителям теперь придется ждать не до 2022-го, как обещали власти, а до 2023 года.

«Остаток финансирования по двум станциям перенесли на 2023 год, в связи с чем было заключено дополнительное соглашение о переносе срока выполнения работ», — цитирует КРТИ телеканал 78.ru.

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Заметим, единственным подрядчиком строительства городской подземки является ОАО «Метрострой», чей генеральный директор Николай Александров, фактически «унаследовавший» этот пост от отца, арестован по делу о крупной растрате.

Сейчас «Метрострой» временно возглавляет экс-председатель КРТИ Сергей Харлашкин, который уже объявил о масштабном аудите с 1 января 2020 года, шансах на банкротство и на полное огосударствление компании.

При этом одной из основных проблем «Метростроя» остаются долги по зарплатам перед рабочими, многие из которых ждут выплат с лета.

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