Элиста, , 17:59 — REGNUM Уголовное дело по делу о клевете возбуждено в отношении вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной мировым судом Калмыкии. Батурина объявлена судом в розыск.

Дело возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата Елены Батуриной, сообщил РБК со ссылкой на адвоката заявителя Дмитрия Савочкина. Батурину обвиняют в том, что в ходе судебного разбирательства в Австрии она заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Манжеева. Он же утверждает, что данное заявление не соответствует действительности.

В результате 27 декабря мировой суд в Элисте постановил объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке, уточняет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арбитражный суд Калмыкии продлил на шесть месяцев процедуру распродажи имущества бизнесмена Виктора Батурина, основавшего вместе с сестрой Еленой Батуриной группу «Интеко».

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