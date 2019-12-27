Дзержинский район, Калужская область, , 18:01 — REGNUM Юннаты из объединения «Silva», которое работает на базе лесничество» Редькинской средней общеобразовательной школы Дзержинского района, заняли второе место в номинации «Охрана и защита леса» всероссийского заочного конкурса Рослесхоза «Лучшее школьное лесничество». Об этом 27 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

По мнению руководителя школьного объединения Людмилы Гугнешовой, главным достижением организации является вклад каждого ученика в сохранение и восстановление калужских лесов. Школьники ежегодно участвуют в акциях «Покорми птиц зимой», «Домик для птички», «Ёлочка, живи».

Школьное лесничество в Редькино было создано в 2011 году. Его участники неоднократно становились призерами и победителями областного слёта школьных лесничеств, конкурса «Зеленая планета». В 2012 году на базе школы был организован питомник. Саженцы из него используются для озеленения ближайших населенных пунктов и на территории национального парка «Угра».

Читайте ранее в этом сюжете: 500 юных калужских экологов занимаются в школьных лесничествах региона