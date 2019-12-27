Нарьян-Мар, , 17:58 — REGNUM Школьников, обучающихся в Нарьян-Маре, развезли по их населённым пунктам на новогодние каникулы, сообщили 27 декабря в пресс-службе областной администрации.

Всего перевезено на вертолётах МИ-8 порядка двухсот человек.

«Последний борт из окружной столицы вылетел сегодня, 27 декабря, в Хорей-Вер», — сообщили в пресс-службе.

К школьным занятиям в Нарьян-Маре ребят начнут возвращать 8 января 2020 г. Последний рейс запланирован на 15 января.

Напомним, школьников перевозят на вертолётах четыре раза в год: на летних и зимних каникулах ребят доставляют в их родные населённые пункты, а затем обратно в столицу региона. На это каждый год областными властями выделяется примерно 25 млн рублей.