Москва, , 17:37 — REGNUM Работа всех сервисов «Альфа-банка» восстановлена после технического сбоя, произошедшего днём 27 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

«Все сервисы доступны и работают нормально. Приносим извинения за доставленные неудобства», — приводит сообщение банка агентство «Москва».

В пресс-службе отметили, что в результате сбоя не прошло около 10% операций по банковским картах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня клиенты «Альфа-банка» жаловались на сбои в работе банкоматов и мобильного приложения банка.

Читайте ранее в этом сюжете: В работе банкоматов и онлайн-сервисов «Альфа-банка» произошёл сбой