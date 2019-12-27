Москва, 27 декабря 2019, 17:37 — REGNUM Работа всех сервисов «Альфа-банка» восстановлена после технического сбоя, произошедшего днём 27 декабря, сообщили в пресс-службе компании.
«Все сервисы доступны и работают нормально. Приносим извинения за доставленные неудобства», — приводит сообщение банка агентство «Москва».
В пресс-службе отметили, что в результате сбоя не прошло около 10% операций по банковским картах.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня клиенты «Альфа-банка» жаловались на сбои в работе банкоматов и мобильного приложения банка.
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