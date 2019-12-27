Киев, , 17:34 — REGNUM Обыски прошли в офисах «Администрации морских портов» 27 декабря, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Уточняется, что чиновников подозревают в злоупотреблениях служебным положением при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры.

По версии следствия, они действовали в личных интересах, предоставляя «преференции иностранной компании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря временный поверенный в делах Соединённых Штатов на Украине Уильям Тейлор заявил, что на Украине с коррупцией стало получше.

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