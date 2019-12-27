Москва, , 18:10 — REGNUM Зажигательный твист на предновогоднем вечере Департамента информации и печати МИДа РФ станцевала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сама Захарова 27 декабря сообщила на страницах в своём Instagram и Facebook.

Видео в Instagram, на котором Захарова на высоких каблуках танцует твист со своим заместителем, она сопроводила подписью «Ударно работаем — ударно отдыхаем!».

В социальной сети Facebook Захарова, кроме видео с зажигательным танцем, выложила несколько фотографии с предновогоднего вечера. Под фотографиями Захарова поясняет, что слово «корпоратив» в российском МИДе произносят «с изрядной долей иронии, переходящей в сарказм».

По словам официального представителя МИД РФ в МИДе нет корпорации, а есть «банда единомышленников», которая не может праздновать без своих творческих друзей, поющих, танцующих и получающих удовольствие от работы с ними в рабочее и нерабочее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске конкурса на создание лучшей музыкальной композиции на текст, который сочинила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова запустила конкурс на создание музыки для сочинённого ею текста