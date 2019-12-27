Ростов-на-Дону, 27 декабря 2019, 17:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь будет работать 300 единиц общественного транспорта. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов.
«В новогоднюю ночь будет предоставлено более 300 машин. Транспортное обслуживание будет полноценным», — сказал чиновник.
ИА REGNUM напоминает, что в новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону на четырёх улицах будет ограничена парковка автомобилей. В случае нарушения запрета машины будут эвакуированы на штрафстоянку.