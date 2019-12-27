Варшава, , 17:19 — REGNUM Активность скандально известной экоактивистки Греты Тунберг и её последователей носит антихристианский характер, заявил 27 декабря архиепископ города Кракова (Польша) Марк Ендрашевский в эфире Republika.

По его словам, заявления, которые делают её последователи, посягают на гуманизм, оспаривается как роль Творца, так и достоинство человека.

Священник отметил, что Тунберг активно цитируют, превращая её в «оракула для всех политических и общественных сил».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, чешский президент Милош Земан заявил, что методы экоактивистов зашли далеко и что это направление приобретает характер «новой религии».

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