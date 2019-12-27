Ростов-на-Дону, , 17:13 — REGNUM В Ростовской области состоится церемония закрытия поискового сезона 2019 года. Отряд «Миус-фронта» совершит последний в уходящем году полевой выход 28 декабря, сообщили ИА REGNUM в общественной организации.

Поисковики отправятся в Мясниковский район, где будет разбит последний в 2019 году лагерь.

«Рядом находятся поля сражений 1941−43 годов, на которых хорошенько поработаем лопатами. Затем у костра за ароматным поисковым чаем подведём итоги нашей работы, обменяемся новогодними подарками, вспомним находки сезона 2019 и наметим планы на ближайшие экспедиции», — сообщили поисковики.

ИА REGNUM напоминает, что поисковые отряды Ростовской области в первом полугодии 2019 года подняли останки 325 красноармейцев.