Верхнеуральск, Челябинская область, , 16:42 — REGNUM В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя. Общий объём составил более 25,6 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В поле зрения следователей попали гражданки 59 и 64 лет. Следствие считает, что они воспользовались доступом одной из них на площадку законсервированного завода в Верхнеуральске, на котором в 2001—2016 годах. делали алкоголь. В 2017—2018 годах они выпустили больше 40 тыс. бутылок на сумму более 7,1 млн рублей. Также они покушались на выпуск бутылок на сумму более 18,5 млн рублей. Но в марте 2018-го их накрыли полицейские.

Теперь гражданок ждёт суд. Уголовное дело уже направлено в судебную инстанцию.