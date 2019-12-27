Москва, , 16:30 — REGNUM Клиенты «Альфа-банка» сообщают о сбоях в работе банкоматов и мобильного приложения банка. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 15:00 по московскому времени. Клиенты банка жалуются на невозможность совершить платёж со счёта, некоторым не удаётся войти в систему. Также поступают сообщения о проблемах при снятии денег в банкоматах.

В пресс-службе «Альфа-банка» подтвердили информацию о неполадках, отметив, что «ввиду произошедшего технического сбоя у части клиентов наблюдается недоступность ряда сервисов».

Отмечается, что специалисты банка работают над решением проблемы и в ближайшее время работоспособность сервисов должна быть восстановлена.