Ростов-на-Дону, , 16:30 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему сити-менеджеру Новочеркасска. Экс-глава столицы донского казачества пробудет под арестом до конца января 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что сторона защиты чиновника пыталась смягчить меру пресечения подзащитному. Однако ростовский суд оставил подозреваемого в получении крупной взятки под стражей.

Бывший сити-менеджер Новочеркасска стал фигурантом уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». 25 октября 2019 года депутаты муниципального парламента приняли добровольную отставку руководителя администрации.

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