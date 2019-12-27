Нижний Новгород, , 16:13 — REGNUM До настоящего времени снег в Нижнем Новгороде так и не выпал. При этом на портале объявлений avito предлагается его купить или взять в аренду.

Так, один продавец предлагает «снег 2019 год», за большую кучу он просит 1,5 тыс. рублей, за маленькую — 200 рублей. Доставка оплачивается отдельно, возможен самовывоз.

Второй предприимчивый бизнесмен сообщает, что продаст «снег свежий, не прошлогодний. Чистый и хрустящий. Идеально подойдёт для встречи Нового года». На фотографии изображена коробка со снегом и указана стоимость — 300 рублей.

«Рассмотрю вариант аренды», — сообщает продавец.

ИА REGNUM напоминает, снег в Нижнем Новгороде не ожидается в ближайшие дни. С 28 по 30 декабря ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует облачную погоду с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в среднем —3… —5 °C, в ночные часы ожидается похолодание до —13 °C.