Екатеринбург, , 16:15 — REGNUM В екатеринбургских магазинах начали изымать из продажи курительные смеси и никотиновые леденцы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

В торговых точках проводятся внеплановые проверки согласно приказу центрального аппарата ведомства.

Из продажи специалисты изымают никотиновые леденцы, «ПЭКи», снюсы и прочие никотиносодержащие продукты, предназначенные для рассасываия и жевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее екатеринбургской прокуратуре предложили ввести уголовное наказание за торговлю снюсами. Идею ведомству подсказали в гордуме.

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