Москва, , 16:06 — REGNUM В Москве похитили ЗИС-115, который перевозил Иосифа Сталина, передаёт издание Baza.

Автомобиль был не на ходу и стоял в одном из гаражей на севере Москвы. По данным источника, шесть человек проникли помещение, погрузили раритетную машину на эвакуатор и увезли. Сейчас из разыскивают правоохранительные органы.

По документам транспортное средство принадлежит, согласно сведениям издания, начальнику службы безопасности украинского предпринимателя. Сталин эксплуатировал этот автомобиль с 1949 года.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

По открытым данным, ЗИС-115 производился с 1949 по 1955 годы. Всего было выпущено 56 экземпляров, в том числе и для Сталина.