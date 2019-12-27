Владикавказ, , 16:04 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров исполнит три мечты, о которых написали дети в обращениях, развешанных на «Ёлке желания» в Александровском зале Кремля. Восьмилетняя Полина Б. из РСО-Алании попросила гармошку, девятилетний Заур Д. — железную дорогу, а восьмилетний Сослан Х. — ремонт в своей комнате. Все детские мечты будут исполнены, сообщили 27 декабря в пресс-службе руководителя субъекта.

Благотворительная акция «Елка желаний» традиционно исполняет мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся с трудной жизненной ситуцации, а также пенсионеров старше 60 лет, которым требуется внимание общества.

Акция организована в рамках проекта «Мечтай со мной» по инициативе платформы «Россия — страна возможностей». С ёлки в Кремле представители органов власти, в том числе главы субъектов РФ, снимают открытки с новогодними желаниями и исполняют мечты.

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