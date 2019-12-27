Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM В новогоднюю ночь и в ночь на Рождество петербуржцы смогут воспользоваться метрополитеном и целым рядом маршрутов наземного транспортах который соединит все районы города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Троллейбус Дарья Драй © ИА REGNUM

В ночь на среду 1 января и на Рождество 7 января Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно. Пассажиры смогут воспользоваться всеми входа и и выходами всех вестибюлей станций, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», вестибюля 2 станции «Проспект Славы», вестибюля 1 станции «Дунайская», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Спасская» и «Шушары».

Станция метро «Шушары» в эти дни будет работать в обычном режиме: открытие станции для входа пассажиров — в 05:25, закрытие для входа пассажиров — в 00:00, закрытие для выхода пассажиров — в 01:00. Транспортная связь с посёлком Шушары и городом Колпино будет обеспечена автобусами № 190 и 196.

Что касается наземного транспорта, то вечером 31 декабря и в ночь на Новый год изменятся трассы ряда маршрутов общественного транспорта в центре города. Движение автобусов № 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22 изменится. Это связано с тем, что с 20:00 до 4:30 среды 1 января, в связи с проведением праздничных Новогодних мероприятий с закрытием движения по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, и Дворцовому проезду.

В новогоднюю ночь на 1 января 2020 года, помимо метрополитена, будут работать 50 маршрутов наземного транспорта, которые будут ходить с интервалом движения не более 30 минут. Маршруты соединят спальные районы и удаленные части города с центром, благодаря чему все делающие смогут воспользоваться возможностью принять участие в обширной новогодней программе, подготовленнойадминистрацией города.