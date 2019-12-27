Липецк, , 15:55 — REGNUM Консул секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ 27 декабря посетил пятерых пострадавших в дорожной аварии в Липецкой области. Сообщение об этом опубликовал МИД Грузии на своем сайте.

По данным дипломатического ведомства, грузинский консул встретился с пятью пострадавшими. Трое уже выписаны из больницы, а состояние двоих, которые продолжают находится на госпитализации, удовлетворительное. Отмечается, что один из них является малолетним ребенком. Ожидается, что его выпишут 30 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, авария в Липецкой области произошла вечером 26 декабря. Рейсовый автобус, направлявшийся из Тбилиси в Москву, сошел с трассы и перевернулся. В нем находилось 19 человек, из которых двое погибли. Ранее сообщалось, что госпитализация потребовалась восьмерым пострадавшим. Часть из них грузинская сторона планировала вывезти на родину.

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