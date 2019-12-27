Москва, , 15:45 — REGNUM В подмосковном городе Реутов открылся новый Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) всех категорий граждан, сообщили в Минпросвещения РФ.

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Центр, созданный на базе колледжа «Энергия», занимается переподготовкой и повышением преподавателей школ и колледжей, студентов, школьников и др.

В ЦОПП обучают по 24 модульные программам и по 96 образовательным направлениям (токарь, слесарь и т.д.). Для обучения установлены 143 единицы компьютерной техники и 152 образовательных тренажёра.

Как сообщало ИА REGNUM, в России большинство трудоустроенных родителей (56%) хотели бы, чтобы их работодатели проводили мероприятия по профориентации для детей.

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