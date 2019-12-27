Миллерово, Ростовская область, , 15:38 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстал бывший глава Миллеровского городского поселения. Экс-чиновник за превышении должностных полномочий получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Миллеровского районного суда.

Согласно материалам уголовного дела, глава Миллерово в 2015-м и 2016 году дал указание руководителю госучреждения «Благоустройство» принять на работу двух человек. Они числились сотрудниками организации, получали зарплату, но их обязанности выполняли другие работники. «Мёртвые души» за время «работы» получили зарплату в размере 492 тыс. рублей.

Суд назначил бывшему чиновнику 1,5 года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.