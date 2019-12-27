Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Обильный снегопад и гололед стали причиной ограничения 27 декабря движения в Грузии на трассе международного значения Мцхета-Степанцминда-Верхний Ларс (российский пограничный пропускной пункт). Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на департамент автомобильных дорог Грузии.

По информации журналистов, ограничение действует на участке Гудаури-Коби. Движение запретили грузовому транспорту с прицепами и полуприцепами.

Отмечается, что для других видов транспорта ограничения не действуют. На остальных участках трассы проезд разрешен для всех видов транспорта.

Как передавало ИА REGNUM, вчера, 26 декабря, в Северной Осетии были введены ограничения на движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге через Верхний Ларс.