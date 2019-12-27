Москва, , 15:26 — REGNUM В конце декабря 2019 года четырёх странах начали работать Центры образования на русском языке, оснащённые необходимым обучающим оборудованием, сообщили в Минпросвещения РФ.

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Новые центры открыты в Чехии, Индонезии, Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме. В центрах будут проходить фестивали, просветительские мероприятия, курсы повышения квалификации для педагогов и др.

Всем обучающимся будут предоставят учебно-методические пособия по русскому языку. Отмечается, что 2019 году начали работу 14 центров открытого образования на русском языке в 11 странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин российские власти намерены уделить особое внимание сохранению и развитию русского языка за рубежом.

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