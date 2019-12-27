Архангельск, , 15:21 — REGNUM Последний месяц уходящего года для Архангельской области стал самым теплым за последние 10 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в Северном УГМС.

Но зима, по словам синоптиков, вступает в свои права. Уже завтра, 28 декабря, антициклон принесёт в регион морозы. В субботу и воскресенье ожидается кратковременное, но существенное понижение температуры. До −9… −14 °C. Местами до — 20 °C.

«Конец декабря будет ветреным и снежным. Ожидаются метели и гололеды. Температура воздуха повысится до оттепели. В последний день уходящего года вновь похолодает —столбик термометра опустится до −5… −10 °C, местами 13−18 °C мороза. В новогоднюю ночь ожидается погода с умеренными морозами и небольшим снегом. Температурный фон −8… −13 °C, местами до 17 °C мороза», — сообщили в УГМС.