Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM В Петербурге горожане все еще вспоминают о повышении пенсионного возраста, когда говорят о самых значимых итогах уходящего 2019 года. Об этом сообщила 27 декабря старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мацкевич подчеркивает, что петербуржцев не останавливает тот факт, что реформа осуществилась не в 2019-м, а в 2018 году — забыть ее они не могут.

«Среди главных событий года продолжают называть пенсионную реформу — это оказалось очень сильным впечатлением, и в этом смысле Петербург не сильно отличился от остальных мест в стране», — заявила социолог.

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