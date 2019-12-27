Москва, , 15:17 — REGNUM Российский Следственный комитет завершил расследование дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Материалы дела переданы для ознакомления фигурантам и их защитникам, сообщает 27 декабря близкий к следствию источник.

«Следствие по делу завершено, фигуранты начали знакомиться с материалами дела», — сказал источник ТАСС.

Он уточнил, что обвинение для всех фигурантов переквалифицировано с мошенничества на растрату. Некоторые адвокаты уже начали изучать материалы дела.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» являются семь человек.

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