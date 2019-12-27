Самара, , 15:13 — REGNUM Две женщины, которых обвиняют в незаконном проведении азартных игр, предстанут перед судом в Самаре. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в текущем году одна обвиняемая незаконно организовала игорный клуб по пр. Кирова. В нем она с другой обвиняемой в июле и сентябре 2019 года проводила азартные игры.

Отмечается, что женщины использовали игровое оборудование вне игорной зоны с применением информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «интернета».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

Сообщается, что в ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в федеральный суд Промышленного района Самары для рассмотрения по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе шесть человек обвиняют в незаконной организации азартных игр