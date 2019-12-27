Рождественский вечер экспедиции Энтони Фиала на острове Рудольфа

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Празднование Рождества. Бухта Теплиц, остров Рудольфа

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А так праздновали Масленицу участники экспедиции Георгия Седова на судне «Святой Фока»

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Новый год за восьмидесятой широтой — праздничный вечер на полярной станции в Бухте Тихая. Семьи полярников пьют чай со сладостями и смотрят диафильмы

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Новогодний праздник для детей полярников обсерватории им. Э. Кренкеля на остове Хейса. Все как положено: ёлка с дождиком, карнавальные костюмы и белый медведь

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