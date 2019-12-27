Калуга, , 15:02 — REGNUM В Калуге депутаты Городской думы 25 и 26 декабря организовали праздничные концерты для активистов территориальных общин.

Калужские парламентарии устроили концерты для активистов ТОС Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, народные избранники поблагодарили калужан за плодотворный труд и пожелали здоровья, счастья и успехов в 2020 году.

«Недавно состоялось подведение итогов деятельности калужских территориальных общин, были определены победители в разных номинациях, и практически каждый ТОС получил свою награду, — рассказал заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов. — Годы работы общин показали, что они объединяют людей для решения важных для города задач. Мы советуемся с активистами территориальных общин и исполнительная власть учитывает мнение жителей, принимая какие-либо решения».

Гостей мероприятия ждали конкурсы, песни и танцы, сладкие подарки, фотосессия с символом Нового года и праздничный концерт.