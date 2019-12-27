Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Государственный секретарь папы римского Франциска кардинал Пьетро Паролин прибудет в Тбилиси с официальным визитом, завтра, 28 декабря. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, визит секретаря понтифика продлится до 30 декабря, и за это время ему предстоит провести насыщенную программу. Кроме встречи с официальными представителями руководства Грузии Паролин встретится с членами семьи доктора Важи Гаприндашвили, осужденного за нарушение границы Южной Осетии с целью совершения провокации, а также с представителями армянской, ассирийско-курдской и латинской конфессиями католичества в Грузии.

Кроме того, сообщается, что секретарь папы римского посетит поселение вынужденно перемещенных лиц в Церовани и Центр социального обслуживания Дидубе благотворительного фонда «Каритас». Запланирована и встреча с главой Грузинской православной церкви Ильей Вторым и рядом архиепископов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее папа римский Франциск пригласил Илью Второго посетить в 2020 году в Рим по случаю 40-летия со дня визита грузинского патриарха в Ватикан.

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