Чебоксары, , 14:55 — REGNUM Вице-премьер — руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев считает, что 2019 год был «достаточно удачный». А 2020 год — выборный, поэтому «больше надо работать с людьми». Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, оценивая уходящий год.

«Год достаточно удачный был, несмотря на то, что некоторые сложности были. Касательно внутриполитического блока, который я курирую, в целом и общем с учётом критериев оценки деятельности глав и органов исполнительности власти субъектов мы из 85 субъектов на 17-м месте. То есть хорошо это или плохо? Вам судить. Нам кажется, это достаточно неплохо.

Те задачи, которые перед собой мы поставили, в принципе их выполнили, но более детально итоги подведём уже в начале следующего года. Мы считаем, что год неплохой», — сказал Юрий Васильев.

На вопрос о том, чего не хватило лично ему и Чувашии, над чем предстоит поработать, руководитель администрации ответил, что «всё неплохо».

«Некоторые вещи я бы хотел обозначить. По национальным проектам в принципе всё мы выполнили, по освоению финансовых средств — здесь экономический блок, они вам более детально скажут, — сообщил Васильев, кивнув в сторону сидящей по правую руку министра финансов Светланы Енилиной. — В принципе всё неплохо…

Здесь скрывать не надо: год следующий — выборный. Те вещи, которые мы делаем, надо более детально довести до людей, чтобы население в большинстве своём участвовало в решении тех или иных проблем. То есть больше надо работать с людьми».

Подробнее: Итоги года: вице-премьер рассказала о том, чего не хватило Чувашии

Напомним, в августе 2020 года заканчивается второй срок главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Читайте ранее в этом сюжете: Итоги года: спикер Госсовета Чувашии рассказала о значимости 2019 года