Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM В столице Среднего Урала сняли обвинения с врача по уголовному делу о подмене анализов после резонансной аварии, где погибли два человека. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Суд Ленинского района признал незаконным возбуждение дела в отношении врача горбольницы № 24 Дмитрия Челнокова и отменил постановление об открытии производства.

По мнению судьи, у следствия не было достаточных оснований для возбуждения дела.

Как сообщало ИА REGNUM, страшное ДТП произошло в августе 2019 года. Обнаружилось, что обвиняемому Владимиру Васильеву подменили анализы, которые он должен был сдавать в ходе медосвидетельствования — вместо него мочу сдал отец Васильева.

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