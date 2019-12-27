Иркутск, , 14:43 — REGNUM Последние выходные 2019 года в Иркутской области ожидаются чрезвычайно морозными. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального гидрометцентра, температура ночью 28 декабря в северных и верхнеленских районах опустится до 42 градусов мороза.

Местами ожидается небольшой снег, порывы северо-западного ветра до 13 м/с. В самом Иркутске ночная температура составит — 28 градусов.

29 декабря по области местами снова пройдёт небольшой снег, порывы ветра будут достигать 14 м/с. Температура ночью — до — 43 градусов.

Напомним, в некоторых районах Якутии в эти дни морозы достигали — 50 градусов. Как сообщало ИА REGNUM, занятия в школах, в том числе столицы республики, были отменены.

Подробнее: В Якутии стоят морозы до —50 градусов

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