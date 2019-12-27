Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Три общественных движения, защищающие традиционные ценности, 27 декабря вышли с акцией протеста перед посольством Франции в Грузии. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, членов «Общества защиты прав детей», молодежного центра «Нравственность» и движения «За единую и нравственную Грузию» возмутило награждение от лица МИД Франции гражданина Грузии в номинации «Персона будущего». Активисты потребовали извинений за то, что в качестве победителя в номинации выбрали известного члена ЛГБТ-сообщества, лидера «Тбилиси Прайда» Георгия Табагари.

Сообщается, что работники посольства пригласили активистов внутрь здания.

«Мы сказали, что уважаем французский народ, который думает, как мы, но от французского государства это был вызов для грузинской нации. Вы видели, сколько людей выступают против «Прайда», и всем им данным поступком плюнули в душу, выбрав этого человека персоной-номинантом от Грузии», — рассказал лидер «Общества защиты прав детей» Гурам Палавандишвили о ходе встречи журналистам, которых в посольство не пустили.

Напомним, в Грузии идет противостояние между сторонниками традиционных ценностей и «Тбилиси Прайдом», который добивается права пропагандировать идеи ЛГБТ.

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