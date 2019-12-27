Рязань, , 14:41 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении восьми граждан, обвиняемых в хищении нефтепродуктов в Рязанской области в 2018 году, сообщили 27 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. Преступники выкачали более 142 тысяч литров дизтоплива. Объём уголовного производства составил 38 томов.

Преступники повредили магистральный нефтепродуктопровод на территориях Клепиковского и Рязанского районов. Собственнику топлива — акционерному обществу — причинён ущерб на сумму более шести млн рублей.

Следственные действия осуществлялись на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, проведены сложные судебные экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.