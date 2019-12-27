Мытищи, Московская область, , 14:40 — REGNUM Церемония прощания с главой Академии военных наук генералом армии в отставке Махмутом Гареевым прошла в траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах.

«Мы сегодня прощаемся с великим гражданином нашей страны, военачальником, ученым, который внес очень много в военную науку. Человеком, который оставил очень глубокий след в становлении российской армии после долгого, сложного периода. После распада Советского Союза этот человек остался в строю и оказывал максимально возможную помощь в том, чтобы армия стала такой, какой она должна быть», — заявил на церемонии министр обороны России Сергей Шойгу, его речь транслировал телеканал «Звезда».

Также глава Минобороны РФ отметил, что покойный был не учёным-теоретиком, а практиком, который внёс вклад в военную науку, находясь не только на полях сражений нашей страны, но и всей планеты.

Кроме этого, Шойгу подчеркнул, что Махмут Гареев всегда был активен, с массой идей, и был человеком, которого уважали и будут уважать дальше. При этом, по мнению министра, память о нем сохранится не только в сердцах людей, но и в огромном количестве пособий, статей, научных работ, которые оставил после себя покойный.

«И я уверен, следующее поколение нашего военного руководства, молодые офицеры, будут долго учиться на этих трудах, опираясь на его опыт, который он изложил в своих работах», — заключил Сергей Шойгу.

Проститься с генералом пришли начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, все заместители министра обороны, члены коллегии Минобороны, а также ветераны ВС РФ, слушатели и курсанты высших военных учебных заведений. После церемонии прощания Гареев был похоронен с воинскими почестями.