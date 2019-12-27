Красноярск, , 14:29 — REGNUM В Красноярске на трое суток объявлен режим «чёрного неба».

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов по местному времени 27 декабря до 19 часов 30 декабря в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в страдающем от экологических проблем Красноярске такие периоды называют режимами «чёрного неба».

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