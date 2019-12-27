Москва, , 14:31 — REGNUM Художественный руководитель театра «Современник» и народная артистка СССР Галина Волчек, ранее скончавшаяся на 87-м году жизни, была уникально талантливым и душевно щедрым человеком. Такое мнение высказал 27 декабря президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями, направленной Денису Евстигнееву, сыну Галины Волчек.

«Галина Борисовна Волчек была уникально талантливым и душевно щедрым человеком, настоящим тружеником и творцом. Ее искренне любили миллионы людей за замечательные работы в кинематографе, удивительное обаяние и доброжелательность и, конечно, за творческую смелость и готовность твердо отстаивать свои идеалы, за безграничную преданность высоким художественным принципам легендарного «Современника», служению которому она посвятила себя и всю свою жизнь», — написал президент Путин в телеграмме, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля.

Также российский лидер отметил, что кончина Волчек является невосполнимой потерей для всех жителей России, отечественной культуры, её театра и её многочисленных воспитанников, которые, как уверен Путин, продолжат её дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронят на московском Новодевичьем кладбище на участке №5 у могилы режиссера Марка Захарова.