Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Во всех регионах Грузии с вечера 27 декабря ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии.

По прогнозу метеорической службы, на территории страны ожидаются дожди, причем в восточной части Грузии — сильные. В горах пойдет снег. На побережье Черного моря возможно усиление ветра, что вызовет на море шторм до 4 баллов.

Кроме того, в ночь с 28 на 29 декабря ожидается обильное выпадение снега, вьюга и туман. В горах возможны сходы лавин и оползни.

Стоит отметить, что до этого в Грузии установилась теплая погода. В сухом лесу, в разных районах страны, возникли 11 очагов пожара.