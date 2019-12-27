Бишкек, , 14:24 — REGNUM Срок внедрения автоматизированной системы учета на автомобильных заправочных станциях (АЗС) Киргизии перенесли до 1 июля 2020 года, сообщили 27 декабря в пресс-службе правительства республики.

Кроме того, до 1 апреля 2020 года перенесен срок проекта по компоненту обязательного применения электронных счетов-фактур. Соответствующее решение принято в связи с многочисленными обращениями налогоплательщиков и представителей бизнеса.

Напомним, 25 сентября в государственной налоговой службе Киргизии сообщили, что с 1 января 2020 года АЗС республики начнут применять автоматизированную систему отпуска нефтепродуктов. Новые требования вводятся для контроля за оборотом нефтепродуктов.

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