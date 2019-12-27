Нур-Султан, , 14:23 — REGNUM Жертвами авиакатастрофы, которую в Алма-Ате потерпел пассажирский самолёт авиакомпании Bek Air, по уточнённым данным стали 12 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших. Об этом говорится в сообщении аэропорта Алма-Аты.

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Уточняется, что на месте крушения лайнера погибли восемь человек, включая командира экипажа. Два человека, вытащенных из-под обломков воздушного судна, скончались в аэропорту. Ещё двое умерли в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в медучреждениях продолжают оставаться более 50 пострадавших в результате крушения самолёта. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Также, по данным воздушной гавани, на борту самолёта находились 93 пассажира, включая восемь детей, и пять членов экипажа. Ранее сообщалось о 95 пассажирах.

Напомним, 27 декабря при взлёте из аэропорта Алма-Аты самолёт авиакомпании Bek Air потерял высоту и, пробив бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением. По факту авиапроишествия возбуждено уголовное дело. начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.

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