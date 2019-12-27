Рязань, , 14:23 — REGNUM Главное событие 2019 года в Рязанской области выбирают на официальной странице региона в социальной сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пользователям предложили 10 вариантов.

В публичный опрос организаторы включили основные спортивные и культурные мероприятия, успехи в области медицины, строительства, ремонта дорог. Голосование открытое.

По данным на 27 декабря проголосовали уже 1 130 человек. С большим отрывом — 46,19% — пользователи выбрали вариант «Не зажглась главная ёлка Новогодней столицы России».

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