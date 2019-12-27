Подгорица, , 14:20 — REGNUM События в Черногории развиваются по украинскому сценарию: власти и небольшая группировка религиозных националистов вмешиваются в религиозные вопросы ради достижения своих политических целей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 27 декабря, религиовед Роман Лункин, комментируя утверждение парламентом Черногории «закона о свободе вероисповедания» и последовавшие события.

Как сообщалось ранее, закон, предполагающий отъем храмов у канонической Сербской Патриархии в пользу непризнанной черногорской церкви, был принят в ночь с 26 на 27 декабря. Рассмотрение законопроекта сопровождалось массовыми протестами, арестами недовольных граждан и задержанием полицией оппозиционных депутатов.

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«Думаю, что происходящее сейчас в Черногории напрямую связано с тем, что не так давно происходило на Украине. Связано через Константинопольский патриархат: власти Черногории и руководители непризнанной черногорской церкви подвигли на их шаги именно действия Константинополя на Украине. В роли РПЦ в данном случае выступает сербская патриархия, которую власти административным путем пытаются разделить, отделить часть канонической территории.

Политики решают собственные вопросы и поднимают националистскую повестку дня, возбуждают местный национализм, в данном случае — антисербский. Это игра на «патриотических» чувствах, сопровождающаяся заявлениями о том, что у каждой нации «должна быть своя национальная церковь».

У некоторых черногорских политиков, как и у некоторых украинских, есть представление, что они могут манипулировать религией и создавать свои церкви, не считаясь ни с верующими, ни с духовенством. Плюс фактор националистско-религиозных группировок, составляющих меньшинство в обществе, чья единственная возможность для выживания — использование всей силы агрессии государственной машины.

Поэтому закон и был принят в такой скандальной обстановке. Поэтому там — избиения священников и вакханалии, в атмосфере которых утверждается закон об отъеме цервей у общин в пользу небольшой группировки. Это — еще одна межправославная война, которая, вопреки мнению политиков, приведет не к консолидации общества, а к новым расколам и раздорам. Учитывая же малые размеры Черногории, все происходящее может потрясти страну куда больше, чем потрясло Украину», — отметил Роман Лункин.