Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном несколько лет назад при строительстве космодрома «Восточный».

Трое фигурантов были признаны виновными, приговорены к реальным срокам заключения, но тут же освобождены от наказания в связи с его фактическим отбытием, сообщили 27 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, генеральный директор ЗАО «Трансинжиринг» Николай Баланцев вместе с с сообщниками Павлом Бартошем и Иваном Локтевым, распорядился по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством объектов космодрома «Восточный», суммой в 52,5 млн рублей, перечисленной в 2014 году по договору подряда ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» — генподрядчиком строительства космодрома.

В дальнейшем Бартош, Баланцев, Локтев, по данным следствия, несмотря на плачевное финансовое положение ЗАО «Трансинжиринг» заключили с ФГУП договора подряда по выполнению комплекса строительно-монтажных работ на строительстве космодрома «Восточный».

Должностные лица ФГУП, будучи введенными в заблуждение, перечислили на расчетный счет «Трансинжиринг» 57,3 млн рублей.

«В декабре 2015 года ЗАО «Трансинжиринг» фактически прекратило выполнять работы, предусмотренные договором подряда. Работы не сданы, не выполнены, денежные средства в размере 53 674 858, 58 рублей не возвращены», — изложили в пресс-службе суть обвинения.

Фигуранты уголовного дела признали свою вину. Всем троим суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в колонии общего режима. Все трое освобождены по отбытию.

Вернуть потерянные из-за мошенников деньги пострадавшая сторона попытается вернуть в рамках гражданского иска, который признан судом по праву.